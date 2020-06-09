لماذا يستمر دفع رواتب “رفحاء”؟.. يتساءل عراقيون

2020/06/09 | 10:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رفحاء" هو مخيم في السعودية سكن فيه معارضو نظام صدام حسين

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