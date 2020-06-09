بالأرقام.. كورونا يفاقم الوضع ويقترب من

2020/06/09 | 10:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل إقليم كوردستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109 إصابات - صورة: كوردستان 24

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