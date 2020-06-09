وزارة الصحة تكشف عن خطة للحجر المنزلي

2020/06/09 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، عن خطط للحجر المنزلي ،فيما أكدت وجود زيادة في عدد الأسرة المخصصة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”الوزارة وضعت خططاً للحجر المنزلي في حال عدم اكتفاء الأسرة في المستشفيات”، مشيراً إلى”وجود زيادة في الأسرة في الوقت الراهن

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