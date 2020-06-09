بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن رواتب دوائر الصحة في بغداد

2020/06/09 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق” إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف أن الصرف “تم عن طريق […]

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