النقل : تخفيض اسعار تذاكر الطيران في الخطوط الجوية العراقية

2020/06/09 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تتجه وزارة النقل، نحو تخفيض اسعار تذاكر الطيران في الخطوط الجوية العراقية، بينما افصح الوزير ناصر الشبلي عن الحزمة الاولى للاصلاحات في الوزارة، والتي تتضمن اجراء تغييرات ادارية.وقال الوزير في تصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته المستقلة , ان “نص الحزمة الاولى للإصلاحات الاستثنائية في وزارة النقل هو اجراء تغييرات ادارية بين الاقسام […]

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