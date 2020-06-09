سيكون وريث

2020/06/09 | 10:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قالت النائبة عالية نصيف، امس، إن المحاصصة تقف وراء اختيار فؤاد حسين وزيراً للخارجية، مبينة انه سيكون وريثاً لهوشيار زيباري الذي عمل على تمييع القضية العراقية في المحافل الدولية وكان خير عون للكويت في تطبيق القرار ٨٣٣ الجائر وتضييع حق الشعب العراقي.

وذكرت نصيف في بيان إن دعاة ال...

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