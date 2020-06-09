حقيقة استلام

2020/06/09 | 10:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نفى القيادي في التيار الصدري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السابق حاكم الزاملي، توليه منصب رئيس جهاز الأمن الوطني في العراق.

وقال الزاملي في تصريح صحفي : لم أستلم أي منصب في الوقت الحاضر، وليس لدي أي رغبة باستلام منصب خلال هذه المرحلة .

وأضاف، أن "الأنباء التي...

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