تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا في كردستان

2020/06/09 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل 10 حالات اصابة جديدة بفايروس كورونا المتسجد (كوفيد 19).وقالت وزارة الصحة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في اطار الفحوصات الطبية الجارية للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا تم تسجيل 10 حالات اصابة جديدة في محافظة السليمانية”.واضاف البيان، ان “الحالات هي لـ5 رجال […]

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