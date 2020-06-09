نائب يدعو لاستدعاء مدير التقاعد للوقوف على أسباب تأخر صرف الرواتب

2020/06/09 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب رعد الدهلكي، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الى استدعاء مدير التقاعد للوقوف على الأسباب التي أدت الى تاخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، مؤكدا على ضرورة اطلاق الرواتب للمتقاعدين والموظفين بالموعد المحدد.وَقَال الدهلكي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “من غير المعقول ان ندخل في بداية اي شهر بدوامة عدم صرف […]

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