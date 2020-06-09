التربية توعز لمديرياتها بضوابط احتساب نتائج امتحانات الصف السادس ابتدائي والدرجات المقاربة

2020/06/09 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات عن ضوابط اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للنجاح في امتحانات العامة لتلاميذ الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي ( 2019/2020) والسماح للتلاميذ الراسبين باداء امتحان الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها . وبين المكتب الاعلامي انه بناءا على القرارات السابقة تنسب ان تقوم مراكز فحص الدراسة الابتدائية في المحافظات كافة بارسال استمارة الى المدراس متضمنه المواد الدراسية المشمولة في الامتحانات الوزارية العامة وتقوم المدارس بأملاء تلك الاستمارات والمصادقة عليها من قبل اللجنة الامتحانية في المدرسة والمشرف المتابع واضافة درجة القرار ((خمس درجات )) .واضاف ايضا انه تنسب قيام مراكز فحص الدراسة الابتدائية في المديريات العامة بحفظ نتائج الصف السادس الابتدائي للتلاميذ واعتبارها درجة الدور الاول اما التلميذ الراسبين بدرس واحد او اكثر تكتب عبارة معيد في حقل النتيجة وبعد قيام مراكز الفحص بادخال الدرجات تزود المدارس بالنسخ الورقية للنتائج وتزويد قسم الامتحانات في المديريات العامة والمديرية العامة للتقويم والامتحانات على شكل (cd) لغرض حفظ البيانات واعتمادها ، و ستقوم مديرية التقويم والامتحانات بتحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للتلاميذ الراسبين لاحقاً .المكتب الاعلامي لوزارة التربية

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بغداد اليوم – بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء (9 حزيران 2020)، عن تجهيز الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة مستشفى ابن الخطيب بأجهزة التنفس الاصطناعي الاضافية.

وقال التميمي ، في تصريح صحفي، ن

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (08 حزيران 2020)، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد وتوقعات الحالة الجوية لليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "طقس اليوم سيكون في المنطقة الو

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بتحطم طائرة C130 التابعة للجيش الامريكي اثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة C130 تابعة الى التحالف الدولي، تحطمت اثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوي

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