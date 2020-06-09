قدم معلومات عن سليماني للموساد وأمريكا.. القضاء الإيراني يحكم على جاسوس بالإعدام

2020/06/09 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الحكم على إيراني متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بالإعدام لتقديمه معلومات عن مكان القائد العسكري قاسم سليماني.

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

تحدث الداعشي محمد حسين سعود، الاثنين (08 حزيران 2020)، عن تجنيده من قبل الاستخبارات البريطانية، فيما أكد أنها أجبرت ’’متطرفين’’ على العمل لصالحها وكلفتهم بجمع معلومات حول المنشآت العسكرية الروسية، في سور

بغداد اليوم-متابعة

قررت سلطات منيابوليس الأمريكية "تفكيك وإعادة بناء" شرطة المدينة، بعد أسبوعين على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض يمثل أمام القضاء بتهمة القتل.

وعلى وقع التظاهرات ضد العنصرية، التي أشعلها هذا الحادث،

بغداد اليوم _ متابعة

نشر موقع الماني دراسة تناولت أوضاع مسلحي داعش العائدين من سوريا والعراق إلى بلدانهم في أوروبا، وفيما أكدت الدراسة أن بعضهم يتنقلون من معركة إلى أخرى ومن تنظيم إلى آخر ليصبح القتال له مهنة، أكدت ان بعضهم مايزال يبحث عن فر

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