2020/06/09 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

استقر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على خط الهجوم الذي سيخوض به مباراة إيبار في عودة الدوري الإسباني.

ويستضيف الفريق الملكي نظيره إيبار في مباراة الجولة الـ28 من الليغا يوم الأحد المقبل الموافق 14 حزيران.

وذكرت تقارير صحفية ان:" المدرب سيشرك الفرنسي كريم بنزيما كرأس حربة صريح كما هو معتاد، في ظل عدم تواجد البديل مع ابتعاد الصربي لوكا يوفيتش بسبب الإصابة".

واضافت:" وسيعود البلجيكي إيدين هازارد للتشكيل الأساسي بعد فترة طويلة من الغياب، حيث تم تجهزيه بصورة مثالية خلال الفترة التوقف، لكن الحيرة التي تواجه زيدان في اختيار تشكيله الأساسي، هي اللاعب الذي سيلعب دور الجناح الأيمن".

وبينت:" ويميل زيدان لإشراك ماركو أسينسيو كجناح ايمن، لكن الأخير لم يلعب أي مباراة منذ بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة في التحضيرات الصيفية أمام أرسنال، ويفاضل زيدان بين أسينسيو والويلزي جاريث بيل، وهو لاعب قد يكون زيدان مجبر عليه بسبب قلة الخيارات حاليا".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن، ريال مدريد معترض على جدول مبارياته في الدوري الإسباني.

وستكون بداية مباريات الميرينجي يوم الأحد المقبل 14 حزيران أمام الضيف إيبار في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد المحلي.

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين (8 حزيران 2020)، ان لملعبي الزوراء الرياضي وملعب التاجيات في بغداد اولوية خاصة لدى الوزارة والجماهير الرياضية، التي تنتظر الافتتاح حتماً خلال العام الحالي لملعب الزوراء سعة 16

بغداد اليوم- متابعة

قضت محكمة جزائرية بحبس مدير نادي وفاق سطيف ووكيل لاعبين، حتى نهاية التحقيق الجاري في شبهة التلاعب بنتائج مباريات كرة قدم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم حبس فهد حلفاية، المدير العام لوفاق سطيف المنافس في دوري الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زيدان يستقر على خط هجوم ريال مدريد في مواجهة إيبار الاحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زيدان يستقر على خط هجوم ريال مدريد في مواجهة إيبار الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).