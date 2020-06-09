مأساة العمالة المحلية في العراق.. أربعة ملايين عامل من دون حقوق والوزارة تعد بخطة جديدة وتستعد لمطاردة مكاتب التجارة

2020/06/09 | 11:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وزارة العمل والـشـؤون الاجتماعية عن وجود قرابة اربعة ملايين من العمالة المحلية غير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وتوعدت بعدد من الاجراءات بحق العمالة الاجنبية، التي دخلت البلاد من دون الحصول على اجازات او تـصـاريـح عـمـل مــن الـــوزارة، بينما افصحت عـن قـرب القيام بحملة على العمالة المحلية غير المضمونين.وقــال وزيــر […]

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