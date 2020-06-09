اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 9-6-2020 الثلاثاء

2020/06/09 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الثلاثاء، (9 حزيران 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.300 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 125.000 دينار.سعر شراء الدولار = 124.000 دينار.

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