وزارة التربية توعز لمديرياتها بضوابط احتساب نتائج امتحانات السادس الابتدائي والدرجات المقاربة

2020/06/09 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعزت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، لمديرياتها بضوابط احتساب نتائج امتحانات الصف السادس ابتدائي والدرجات المقاربة من درجات نصف السنة.

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