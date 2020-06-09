وفق قوانين جديدة

2020/06/09 | 11:09 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

في خطوة أثارت جدلا داخل إيران، اقترح رجل دين معروف أن يدفع الشباب الذين بلغت أعمارهم 28 عاما من دون أن يتزوجوا ضريبة "كبيرة" للحكومة.

وتسبب اقتراح رجل الدين المحافظ محمد إدريسي، في موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران على مدار اليومين الماضيين، وفق ما ذكر...

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