العتبة الحسينية تفتح أبواب مدينة الإمام الحسن {ع} للمصابين بكورونا

2020/06/09 | 11:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ادارة مدينة الإمام الحسن (عليه السلام) للزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، عن استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الملامسين والمشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا) مع تزايد الإصابات بالجائحة.وقال مدير المدينة هشام العميدي في بيان للعتبة تلقته وكالة صدى , ان “المدينة الواقعة على طريق (كربلاء المقدسة- النجف الأشرف) ستكون تحت تصرف وزارة الصحة لدعم جهودها للسيطرة

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