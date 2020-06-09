بالفيديو .. زواج شهد الشمري من شاب قطري

2020/06/09 | 11:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت صور خطوبة زواج شهد الشمري ، مواقع التواصل الاجتماعي ، إذ تلقت جملة من التهاني بمناسبة دخولها القفص الذهبي.وأفادت مصادر فنية عراقية أن زواج شهد الشمري تم على الشاب فهد القطري، حيث نشرت عددا من الصور ومقاطع الفيديو لهما مع بعضهما البعض أثناء عقد القران بحضور الأقارب بمنزله في العراق.

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