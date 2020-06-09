امانة بغداد: تطوير 8 أماكن في العاصمة خلال الفترة الحالية

2020/06/09 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن تطوير 8 أماكن في العاصمة خلال الفترة الحالية.وذكرت الأمانة في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “الأمانة تعلن عن استمرار ملاكاتها في دائرة المشاريع بتطوير 8 مواقع مختلفة تتضمن 6 محلات سكنية وشارعين رئيسين توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة”.وأضافت أن “اعمال التطوير تتضمن حفر بوكس ترابي وقالب […]

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