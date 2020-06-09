المالية النيابية: ملف عقارات الدولة هو سبب مشاكل الدولة الاقتصادية

2020/06/09 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مقرّر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، ان احدى المشاكل التي تسببت بالأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، هي عدم سيطرة الحكومة على عقارات الدولة.وقال الصفار في تصريح صحفي، إن “أيّ إجراءات لمحاسبة المتجاوزين على ممتلكات الدولة لن تشمل السياسيين”، معتبراً أنّ “القانون في العراق ينفّذ على الفقراء فقط”.وعبّر الصفار عن أمله […]

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