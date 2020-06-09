2020/06/09 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد الاثنين في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة في وقت لاحق هذا الشهر.وذكرت وكالة “رويترز” أن العملة السورية سجلت 3000 ليرة مقابل الدولار، ووصفت هذا التراجع بالسقوط الحر السريع.وكانت الليرة قد كسرت حاجزا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط تاريخي لليرة السورية والمستثمرون يتسارعون إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط تاريخي لليرة السورية والمستثمرون يتسارعون إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).