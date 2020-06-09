التميمي : تجهيز مستشفى ابن الخطيب بأجهزة تنفس اصطناعي إضافية

2020/06/09 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، عن تجهيز الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة مستشفى ابن الخطيب بأجهزة التنفس الاصطناعي الاضافية.

وقال التميمي، في تصريح صحفي، ان الوزارة استحصلت موافقة رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، باعتبار العاملين في المؤسسات الصحية حصرا، ضمن خط الصد الأول شهداء لكثرة الاصابات في صفوفهم.

واشار التميمي الى، تخصيص أجهزة إضافية للتنفس الاصطناعي لعلاج الحالات الحرجة من المحجورين في مستشفى ابن الخطيب، فضلا عن توفير الوزارة الأدوية والمستلزمات الضرورية للعناية بهم، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قدمها الجيش الأبيض بمختلف تخصصاتهم وعناوينهم.

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