الفايز: الحوار يتضمن ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية

2020/06/09 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، عن أسماء الوفد العراقي المشارك في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، فيما تحدث عن مستوى الحوار الذي سيجري بين البلدين.

وقال الفايز، في تصريح صحفي، إن لجنته استضافت قبل أيام عضو الوفد التفاوضي العراقي مع الجانب الأميركي عبد الكريم هاشم، واكد الأخير ان كلا من حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد خلف سيشاركونه في المفاوضات.

وتابع النائب إن أبرز الملفات التي ستطرح في المفاوضات العراقية الأميركية التي ستكون في الحادي عشر من شهر حزيران الجاري عبر الدائرة التلفزيونية، هي ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية، مضيفا أن الفريق التفاوضي العراقي مؤلف من خمس شخصيات ومن وزارات مختلفة.

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