شوارع ووهان وأسواقها تعود لما قبل كورونا.. زحمة ولا تباعد

2020/06/09 | 11:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]عادت الحياة إلى سابق عهدها في الأسواق الشعبية في شوارع ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا، الذي حصد أرواح مئات آلاف الأشخاص في العالم.

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