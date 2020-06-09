2020/06/09 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معهد اقليمي للدراسات : العراق من بين اكثر الدول فسادا في العالم بسبب توغل الأحزاب السياسية على مؤسسات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد اقليمي للدراسات : العراق من بين اكثر الدول فسادا في العالم بسبب توغل الأحزاب السياسية على مؤسسات الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد اقليمي للدراسات : العراق من بين اكثر الدول فسادا في العالم بسبب توغل الأحزاب السياسية على مؤسسات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).