2020/06/09 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية توعز لمديرياتها بضوابط احتساب نتائج امتحانات الصف السادس ابتدائي والدرجات المقاربة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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