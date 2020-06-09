التعليم: الاعتماد على التقارير البحثية في الامتحانات النهائية بنسبة 30 في المئة

2020/06/09 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاعتماد على التقارير البحثية في الامتحانات النهائية بنسبة 30 في المئة لجميع طلبة الدراسات الأولية.

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