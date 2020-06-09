التربية توعز باحتساب نتائج امتحانات السادس الابتدائي والدرجات المقاربة

2020/06/09 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ضوابط اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لتلاميذ الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

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