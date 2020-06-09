2020/06/09 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، أن المدينة التي تحكمها الصين لا يمكن أن تتحمل المزيد من “الفوضى” التي هزتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.جاء تصريح لام في إفادة صحفية بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمسيرة حاشدة ضد مشروع قانون تم سحبه الآن، كان سيسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هونغ كونغ: المدينة لا تحتمل المزيد من الفوضى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هونغ كونغ: المدينة لا تحتمل المزيد من الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).