التربية توعز لمديرياتها بضوابط احتساب نتائج امتحانات الصف السادس ابتدائي والدرجات المقاربة

2020/06/09 | 11:20 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات عن ضوابط اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائ...

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