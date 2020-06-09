إصابات كورونا في النجف تلامس الـ90 حالة جديدة

2020/06/09 | 11:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر طبي في النجف، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق” إن “دائرة صحة النجف سجلت في مختبراتها اليوم 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة”.وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس، تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم […]

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