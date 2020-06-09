مستشار الحكومة: سحبنا اموال الاتفاقية الصينية لصرف الرواتب وليس لدينا نقد لتموز

2020/06/09 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن سحب نحو مليار دولار من الخزين المالي لاتفاقية الصين لتسديد رواتب الموظفين للشهر الحالي، مبينا ان الشهر المقبل لا توجد سيولة مالية وستعتمد الحكومة على سحب سيولة من البنوك الحكومية.

وقال صالح في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان “الحكومة اضطرت لسحب نحو مليار دولار كانت مخصصة لاتفاقية الصين لتسديد رواتب الشهر الحالي فيما تم تاجيل ديون داخلية بنحو تريليون دينار”

واضاف ان “الحكومة لديها عجز بنحو 4 تريليون دينار ضمن الحد الادنى للأنفاق لتسديد الرواتب والمحطات الكهربائية والمستشفيات ومفردات البطاقة التموينية”.

وأوضح صالح، ان “الشهر المقبل سيتم سحب ودائع من مصارف الرشيد والمصرف التجاري والرافدين لتسديد الرواتب فيما سيكون الشهر الذي يله دون أي سيولة مالية وبحاحة الى تدخل اقتصادي عاجل”.





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