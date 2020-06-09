ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات ببدء تعافي الطلب

2020/06/09 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات المستثمرين بتعافي مستويات الطلب على الخام، مع اتجاه أكثر المناطق تضرراً في العالم نحو استئناف النشاط الاقتصادي.وبدأت ولاية “نيويورك” -أكثر المناطق الأمريكية تضرراً من فيروس “كورونا”- اعتباراً من أمس الإثنين تخفيف قيود الإغلاق المطبقة منذ 3 أشهر.ومن جانبه، رفع “جولدمان ساكس” توقعاته […]

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