طهران: الصادرات الإيرانية للعراق تحسنت خلال فترة وصول الكاظمي للسلطة

2020/06/09 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية حميد حسيني، الثلاثاء، عن تحسن وضعية الصادرات السلعية للعراق خلال فترة وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسلطة.ونقلت وكالة “فارس” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/ عن حسيني قوله، إنه “وفق أحدث الاحصائيات التجارية المعلنة، فأن الصادرات تحسنت في شهر “أردبيهشت” الايراني – انتهي 20 مايو/أيار 2020) […]

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