صاعقة تضرب محيط البيت الأبيض وتصيب عسكريين

2020/06/09 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن صاعقة ضربت محيط البيت الأبيض في العاصمة واشنطن ما أسفر عن إصابة العديد من العسكريين العاملين هناك.ونقلت قناة “17” الأمريكية مقطع فيديو عن الصواعق التي ضرب العاصمة الأمريكية في الأيام الأخيرة، حيث خلفت إصابات بين صفوف العسكريين في محيط البيت الرئاسي الأمريكي.وذكرت مديرية المطافئ والإسعاف في مقاطعة […]

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