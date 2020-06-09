الداخلية تنفي نقل أو اعفاء قائد شرطة المثنى

2020/06/09 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل او اعفاء قائد شرطة المثنى والمنشآت اللواء سامي سعود ...





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