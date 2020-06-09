فرقة الإمام علي تعلن دفن 405 متوفين بفيروس كورونا حتى الآن

2020/06/09 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، دفن 29 شخصاً توفوا بسبب فيروس كورونا خل...





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