التعليم توجه الجامعات بتحويل الأجراء اليوميين والمحاضرين الى عقود وزارية

2020/06/09 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء (9 حزيران 2020) الجامعات كافة بتحويل الأجراء اليوميين والمحاضرين الى عقود وزارية.

وقال مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، أسعد غني جهاد، في بيان موجز، إن "الوزارة وجهت الجامعات باستكمال إجراءاتها أصوليا لتحويل الأجراء اليوميين والمحاضرين الى عقود وزارية".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، ضوابط اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للنجاح في امتحانات العامة لتلاميذ الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي ( 2019/2020) والسماح للتلاميذ الراسبين باداء امتحان الدور الثا

بغداد اليوم – بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء (9 حزيران 2020)، عن تجهيز الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة مستشفى ابن الخطيب بأجهزة التنفس الاصطناعي الاضافية.

وقال التميمي ، في تصريح صحفي، ن

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (08 حزيران 2020)، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد وتوقعات الحالة الجوية لليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "طقس اليوم سيكون في المنطقة الو

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