عنصر أمن يمنع مراسل وكالة شفق نيوز في كركوك من تغطية صحفية ويهدده

2020/06/09 | 11:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ منع عنصر في شرطة كركوك، الثلاثاء، مراسل وكالة شفق نيوز، من تصوير وإعداد تقرير عن الوضع في المدينة التي تشهد إجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد -١٩.

وقال مراسلنا في كركوك الزميل هژار رشيد إنه اثناء تغطيته الإجراءات وتصوير حركة الشارع في حي رحيم آوا، اقتحم بشكل مفاجئ عنصر في الشرطة المحلية التغطية ومنعه من التصوير وهدد بكسر الكاميرا الخاصة في حال لم يحذف المقاطع المصورة ويلغي التغطية تلك.

وقال رشيد إنه يحمل موافقات اصولية خاصة من قيادة الشرطة وخلية الازمة تخوله التغطية بانسيابية، لكن العنصر الأمني خالف كل ذلك وهدده بكسر معدات التصوير.

وكالة شفق نيوز تدين بشدة منع الزملاء الصحفيين من تأدية عملهم، وتعده انتهاكاً وتجاوزاً واضحا لحرية العمل الصحفي.

وتطالب الجهات المعنية في كركوك، الى إتاحة المجال للزملاء الصحفيين والإعلاميين لتأدية دورهم والكف عن الاعتداء على الصحفيين.

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