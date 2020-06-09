2020/06/09 | 11:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تنفي إعفاء قائد شرطة المثنى من منصبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي إعفاء قائد شرطة المثنى من منصبه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي إعفاء قائد شرطة المثنى من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).