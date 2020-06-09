2020/06/09 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم نائب عن كتلة صادقون الممثلة لحركة عصائب اهل الحق في البرلمان، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال النائب عن الكتلة عبد الامير التعيبان في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الفوضى العارمة في محافظة ذي قار يتحمل مسؤوليتها مصطفى الكاظمي”.وأضاف، أنه “بمجرد تسنمه قيادة البلاد تسبب بهدم النظام وغياب القانون في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصادقون النيابية تحمل الكاظمي مسؤولية الفوضى في ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصادقون النيابية تحمل الكاظمي مسؤولية الفوضى في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).