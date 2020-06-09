الصجري يدعو الكاظمي لالغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء كونها غير وطنية

2020/06/09 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- دعى عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين ، علي الصجري ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء ، مؤكدا ان هذه المؤسسات لم تكن مؤوسسات وطنية .وقال الصجري في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” اليوم الثلاثاء ، اتمنى على الاخ رئيس الوزراء الكاظمي ان يلغي […]

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