معهد اقليمي للدراسات : العراق من بين اكثر الدول فسادا في العالم

2020/06/09 | 12:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قال تقرير لمعهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدراسات ووفق مؤشر الفساد الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، إن العراق هو البلد الثالث عشر الأكثر فساداً على الصعيد الدولي .وأشار التقرير إلى أن العراق احتل وفق بيانات المنظمة المعنية بمحاربة الفساد المركز 168 من بين 180 دولة وهي الدولة السادسة الأكثر فساداً في […]

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