رويترز : إغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي بعد أيام من استئناف الإنتاج

2020/06/09 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مهندس في حقل الشرارة النفطي الليبي يوم الثلاثاء إن الحقل العملاق أُغلق مرة أخرى بعد أيام من إعادة تشغيله بعد إغلاق طويل وإن الجهود جارية لإعادة فتحه مجددا.

وقالت مصادر إن قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وراء هذا الإغلاق الأحدث.

كانت القوات أغلقت معظم حقول النفط الليبي في يناير كانون الثاني لكنها انسحبت بعد انهيار حملتها للاستيلاء على العاصمة طرابلس.

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