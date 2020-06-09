2020/06/09 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، الثلاثاء، عن مقتل شخصين وجرح اخر، في شجار قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.وقال الوائلي،في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “مشاجرة حصلت في وقت متاخر من مساء الاثنين قرب “مرطبات تفاحة” في الحبوبي، انتهت بمقتل شخص واحد طعنا بالة حادة”.وأضاف الوائلي، أن “شقيق المجني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة ثلاثة اشخاص في شجار قرب ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة ثلاثة اشخاص في شجار قرب ساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).