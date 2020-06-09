2020/06/09 | 12:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الطريق السريع من قبل سجناء سياسيين ومحتجزي رفحاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 12:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع الطريق السريع من قبل سجناء سياسيين ومحتجزي رفحاء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع الطريق السريع من قبل سجناء سياسيين ومحتجزي رفحاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).