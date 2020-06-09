اخر احصائية لوفيات كورونا حول العالم

2020/06/09 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا بـ404,245 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر.وعلى الرغم من رغم تخطي حصيلة الإصابات السبعة ملايين، والوفيات الأربعمئة ألف، مضت بلدان كثيرة قدما برفع تدابير الحجر ومعاودة النشاط.واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع فيروس كورونا يزداد سوءاً في انحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات.وأعلنت الحكومة […]

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