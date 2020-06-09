التعليم: الاعتماد على التقارير البحثية في الامتحانات النهائية بنسبة 30%

2020/06/09 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن الاعتماد على التقارير البحثية في الامتحانات النهائية بنسبة 30 في المئة لجميع طلبة الدراسات الأولية.وقال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة إيهاب ناجي في تصريح وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعمل على تذليل المعوقات أمام الطالب لإجراء الامتحانات”، مؤكداً […]

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