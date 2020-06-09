النفط يتماسك فوق مستوى 40 دولارا للبرميل

2020/06/09 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جرى تداول برميل مزيج “برنت” اليوم الثلاثاء فوق مستوى 40 دولارا بنحو طفيف، وذلك وسط آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم.وأظهر موقع “بلومبرغ” أنه تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت”، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 40.13 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.37% […]

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