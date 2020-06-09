2020/06/09 | 12:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الكاظمي يحسم الجدل بشأن استقطاعات الرواتب والوثيقة ’المسربة’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحسم الجدل بشأن استقطاعات الرواتب والوثيقة ’المسربة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحسم الجدل بشأن استقطاعات الرواتب والوثيقة ’المسربة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).